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Сегодня, 17:17

Защитник сборной Нидерландов де Лигт: «Мы можем далеко пройти на Евро-2024»

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Защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт считает, что его национальная команда может добиться успеха на предстоящем чемпионате Европы-2024.

«Хорошо, что у нас много ребят из лучших команд Европы. Это очень важно для такого турнира, потому что это означает, что у нас есть необходимый опыт игры с топ-игроками каждые три-четыре дня. У нас высокий уровень мастерства по всем направлениям. Нам придется двигаться от матча к матчу, но я думаю, что мы, безусловно, можем далеко пройти», — приводит слова де Лигта Reuters.

Команда Рональда Кумана сыграет на континентальном первенстве в группе D против Польши, Австрии и Франции.

Маттейс де Лигт
Футбол
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
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