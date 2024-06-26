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Сегодня, 02:13

Кек: «Не ожидал, что сборная Словении пройдет в плей-офф»

Евгений Козинов
Корреспондент
Матьяж Кек.
Фото Reuters
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Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек прокомментировал ничью с Англией (0:0) в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024.

«Я не совсем ожидал, что мы пройдем. Своей игрой мы показали, что этого заслуживаем. Мы играли сегодня с одним из фаворитов турнира. Спасибо всем болельщикам, и, пусть, быть может, тут была доля везения, наши болельщики были с нами.

Весь день у меня был позитивный настрой, и мы проявили сегодня стойкость духа. Мы анализировали соперника, но как только стали играть пассивно, у нас возникли проблемы. У Англии возник отличный шанс на 90-й минуте, но в целом у Яна было не очень много работы. Мы играли с очень сильной командой. Мы показали ее истинное лицо. Надо понимать, что английские футболисты играют раз в три-четыре дня, а у многих из наших за такие короткие отрезки не бывает игр со столь высокими ставками. Очень горжусь этой командой», — цитирует пресс-служба УЕФА Кека.

Сборная Англии набрала 5 очков и заняла первое место в группе C. Словения с 3 очками стала третьей и тоже гарантировала себе место в 1/8 финала.

 
Джуд Беллингем в&nbsp;матче против Словении. Сборная Англии подарила новое незабываемое шоу. Великие 0:0 со Словенией дарят выход в плей-офф с первого места
Источник: https://ru.uefa.com/euro2024/match/2036189--england-vs-slovenia/
Футбол
Евро-2024
Сборная Словении по футболу
Матьяж Кек
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