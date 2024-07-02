Кек: «Надеюсь, Евро-2024 станет отправной точкой для будущего словенского футбола»

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек прокомментировал поражение от Португалии (0:0, пенальти 0:3) в матче 1/8 финала Евро-2024.

«Хочу поздравить Португалию, знающую, как побеждать по пенальти. Что же до нас самих, мне грустно, что приходится возвращаться, — я бы хотел остаться на этом турнире. Соперник держал нити игры в своих руках, но мы по ходу встречи играли все лучше. Проиграв, не празднуют. Чувствуем горечь, но, с другой стороны, подслащенную. Надеюсь, этот турнир станет отправной точкой для будущего словенского футбола», — цитирует пресс-служба УЕФА Кека.

В 1/4 финала Евро-2024 сборная Португалии встретится с командой Франции. Матч состоится 5 июля. Начало игры — 22.00 по московскому времени.