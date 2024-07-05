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Сегодня, 22:28

Матюнин объяснил, почему арбитр не поставил пенальти в ворота Испании за руку Кукурельи

Микеле Антонов
Корреспондент