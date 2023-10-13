Майер: «Поражение — часть футбола, мы не можем каждый раз быть лучшими»

Полузащитник сборной Хорватии Ловро Майер прокомментировал поражение от Турции (0:1) в матче отборочного турнира чемпионата Европы.

«Это была одна из наших не лучших игр, особенно начало. Турция заслуженно повела в счете и имела еще несколько моментов. Мы тоже могли забить. Теперь необходимо сосредоточиться на матче с Уэльсом. Я думаю, это все часть футбола, мы не можем каждый раз быть лучшими», — цитирует пресс-служба УЕФА Майера.

Сборная Турции лидирует в группе D, набрав 13 очков. Хорватия идет на втором месте (10 очков).