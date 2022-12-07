Майкл О'Нил вернулся на пост главного тренера сборной Северной Ирландии

53-летний Майкл О'Нил вернулся на пост главного тренера сборной Северной Ирландии, сообщает сайт местной федерации футбола.

С ним был заключен долгосрочный контракт на пять с половиной лет.

О'Нил ранее уже работал со сборной Северной Ирландии.

В первый период работы, который продлился чуть более девяти лет, главным достижением О'Нила стал выход с командой на Евро-2016, где она добралась до стадии 1/8 финала.