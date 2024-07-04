Мбаппе: «Я уважаю Роналду, но хочу идти своим путем»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением о форварде Криштиану Роналду в преддверии матча 1/4 финала Евро-2024 против Португалии.

«Он останется легендой футбола, но мы надеемся на победу завтра. Завидую ли я ему в чем-то? Нужно ценить то, что он есть, и то, каким он был. Криштиану — уникальный игрок. Его биография говорит сама за себя. Я уважаю его. Роналду уникален! Такой игрок только один. Я просто хочу идти своим путем», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

Сборные Португалии и Франции сыграют в четвертьфинале чемпионата Европы 5 июля. Матч пройдет в Гамбурге на арене «Фолькспаркштадион» и начнется в 22.00 по московскому времени.

Роналду выступает за национальную команду Португалии с 2003 года. Всего 39-летний форвард провел 211 матчей, в которых отметился 130 голами.