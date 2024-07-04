Мбаппе оценил шансы сборной Франции на победу на Евро-2024

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что думает о шансах национальной команды стать чемпионом Европы 2024 года.

«Я не предсказываю будущее. На данный момент мы прошли все этапы. Мы играли на победу, показывая, как мы амбициозны. Мы сейчас сосредоточены только на Португалии. Хотим получить наш билет в полуфинал. На тренировках все идет отлично. Мы готовы», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

В 1/4 финала Евро-2024 Германия сыграет с Испанией, Франция — с Португалией, Англия — со Швейцарией, а Турция — с Нидерландами.