Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 19:08

Мбаппе оценил шансы сборной Франции на победу на Евро-2024

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что думает о шансах национальной команды стать чемпионом Европы 2024 года.

«Я не предсказываю будущее. На данный момент мы прошли все этапы. Мы играли на победу, показывая, как мы амбициозны. Мы сейчас сосредоточены только на Португалии. Хотим получить наш билет в полуфинал. На тренировках все идет отлично. Мы готовы», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

В 1/4 финала Евро-2024 Германия сыграет с Испанией, Франция — с Португалией, Англия — со Швейцарией, а Турция — с Нидерландами.

Килиан Мбаппе
Евро-2024
Лига Европы УЕФА
0
Читайте также
Украина Ястремская отказалась пожимать руку бывшей россиянке Грачевой
Нейросеть будет комментировать соревнования на Олимпиаде-2024
Боец ВС РФ развернул полевой госпиталь и спас 80 человек в зоне спецоперации
Турка осудили за жест националистов, австрийцы кричали фашистские лозунги, а пах Беллингема обсуждал «адвокат» Роналду. Новая порция скандалов с Евро-2024
Захарова раскритиковала председателя Генассамблеи ООН за высказывания об СВО
В Минпромторге заявили о чеболизации экономики России
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Мбаппе призвал поддержать Гризманна, которого критикуют за игру на Евро-2024
Испания — Германия: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро-2024
Испания — Германия — мини-финал Евро в 1/4 турнира! Смотри горячий матч с фрибетом до 15 000 рублей без депозита в FONBET
Мбаппе: «Я уважаю Роналду, но хочу идти своим путем»
Игра сборной Англии вредна для здоровья? Саутгейт принимает меры
Кроос раскритиковал Леманна, назвавшего сборную Испании «командой детей»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Испания — Германия: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро-2024

Кафанов назвал самых ярких вратарей Евро-2024