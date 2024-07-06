Мбаппе оценил справедливость выхода Франции в полуфинал Евро-2024

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оценил, насколько справедливым является выход его команды в полуфинал Евро-2024.

В пятницу, 5 июля французы обыграли Португалию (0:0, пенальти — 5:3) в полуфинале турнира.

«Справедливо ли то, что мы попали в полуфинал? Трудно ответить, потому что меня сейчас охватывает эйфория. Я не хочу врать: в раздевалке мы не обсуждали то, что все еще ни разу не забили с игры. Мы постараемся решить эту проблему, сохраняя такую же солидную оборону», — приводит L'Equipe слова Мбаппе.

В полуфинале Евро-2024 Франция сыграет против Испании. Матч пройдет во вторник, 9 июля и начнется в 22.00 (мск).