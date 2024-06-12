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Сегодня, 06:49

Мбаппе — о Евро-2024: «Франция — Германия в финале? Я бы на это согласился»

Алина Савинова
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Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением о национальной команде Германии в преддверии Евро-2024.

Групповой турнир чемпионата Европы состоится в период с 14 июня по 26 июня. Матч открытия между страной-хозяйкой Германией и Шотландией запланирован на 14-е число.

Логотип Евро-2024 в&nbsp;Мюнхене. Евро 2024: расписание матчей чемпионата Европы по футболу

«Поражение 0:2 от Германии в марте? Товарищеские матчи не считаются (смеется). Если серьезно, у немцев отличная команда. Они всегда среди претендентов, когда на кону что-то важное, всегда возвращаются после неудач. Франция — Германия в финале? Я бы на это согласился», — цитирует Мбаппе Bayern & Germany.

Сборная Германии сыграет на домашнем Евро в группе А. Ее соперниками будут Шотландия, Венгрия и Швейцария. Французская команда в рамках группового этапа встретится с Австрией, Польшей и Нидерландами.

Килиан Мбаппе
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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