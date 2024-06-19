Мбаппе — о травме в матче с Австрией: «Без рисков нет побед»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе опубликовал мотивационную цитату в соцсетях после матча группового турнира Евро-2024 с Австрией (1:0).

«Без рисков нет побед», — написал Мбаппе, опубликовав фото с игры против австрийцев. К подписи он добавил смеющийся эмодзи.

25-летний француз на 86-й минуте встречи с Австрией столкнулся с защитником Кевином Дансо, в результате чего получил сильный удар по носу. Изначально предполагалось, что ему потребуется операция, но после обследования в больнице Дюссельдорфа было принято решение обойтись без хирургического вмешательства.

Во втором матче на Евро-2024 Франция 21 июня сыграет с Нидерландами, а 25 июня встретится с Польшей.