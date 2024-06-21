Мбаппе опубликовал дизайн новой маски перед матчем Евро с Нидерландами

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе в соцсетях перед матчем Евро-2024 против Нидерландов опубликовал фото с формой национальной команды и однотонной маской.

Нападающий включен в состав «трехцветных» на игру, которая начнется в 22:00 (мск).

Публикация Килиана Мбаппе. Фото Соцсети

Ранее стало известно, что 25-летний не сможет сыграть на турнире в защитной маске с французским триколором. По правилам УЕФА, защитная маска должна быть одного цвета и без какой-либо символики.

Мбаппе травмировал нос в матче 1-го тура группового турнира Евро-2024 против Австрии (1:0). Изначально предполагалось, что ему потребуется операция, но после обследования в больнице Дюссельдорфа было принято решение обойтись без хирургического вмешательства.