Мбаппе — о 14:0 с Гибралтаром: «Мы хотели остаться в истории и сделали это вместе»

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Гибралтара (14:0).

«У нас была цель побить рекорд по самой крупной победе, тренер сказал нам, что нам есть к чему стремиться, поэтому у нас была такая собранность на протяжении всего матча. Мы хотели остаться в истории и сделали это вместе. Нет ничего прекраснее. В составе сборной Франции было много талантливых ребят, побить рекорд по самой крупной победе — это нечто особенное.

300 забитых голов в моей карьере — это новая веха для меня, но она занимает вторую важность, ведь команда показала выдающуюся игру. Я всегда хотел войти в историю своего вида спорта. Для меня это шаг, и я хочу продолжать играть решающую роль для своей сборной и своего клуба», — приводит слова Мбаппе официальный сайт национальной команды.

Команда Дидье Дешама одержала самую крупную победу в истории отборочных турниров на Евро. Кроме того, эта победа стала самой крупной в истории сборной Франции.

Франция (21 очко) лидирует в группе B. Ранее французы досрочно обеспечили себе выход на Евро-2024. Гибралтар (0) замыкает группу. Обе сборные сыграли по 7 матчей в отборочном турнире.