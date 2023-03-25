Мбаппе о победе над Нидерландами: «Успешный первый шаг, но в группе еще многое предстоит сделать»

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Нидерландов (4:0).

«Мы готовились всю неделю, чтобы не разочаровать болельщиков. Мы играли здесь впервые после чемпионата мира. Мы хотели продолжить с того места, на котором остановились на чемпионате мира, кроме финала. Это успешный первый шаг, но в группе еще многое предстоит сделать.

Первый матч в роли капитана? Это было нормально. Я продолжаю делать свою работу, помогая команде, забивая голы. Сегодня это сработало, но это только начало. Самое трудное еще впереди", — приводит слова Мбаппе TF1.

В группе B Франция и Греция лидируют с 3 очками. У Нидерландов и Гибралтара — по 0 очков.

В следующем матче Франция на выезде сыграет с Ирландией 27 марта.