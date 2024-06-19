Мбаппе провел тренировку со сборной Франции спустя два дня после перелома носа

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поучаствовал в тренировке национальной команды перед матчем с Нидерландами во втором туре группового турнира чемпионата Европы-2024.

По данным France 24, 25-летний форвард занимался с пластырем на носу. Мбаппе провел часть занятия индивидуально с тренером по физподготовке, а затем присоединился к команде для отработки ударов.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters

Мбаппе травмировал нос в матче со сборной Австрии (1:0) в результате столкновения с защитником Кевином Данзо. Ранее отмечалось, что футболист может пропустить оставшиеся игры «трехцветных» на групповом этапе Евро.