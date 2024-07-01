Мбаппе рассказал, что думает об отсутствии Куртуа в составе Бельгии перед матчем с Францией

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе оценил шансы национальной команды в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 против Бельгии. Он доволен, что в составе соперника нет голкипера «Реала» Тибо Куртуа.

«Я не разговаривал с ним. Я знаком с Тибо, но мы еще не общались. Для нас хорошо, что его нет в составе сборной Бельгии, потому что с ним нам было бы сложнее», — заявил на пресс-конференции капитан Франции.

На групповом этапе Евро-2024 Франция набрала пять очков, заняв второе место в квартете с Польшей, Нидерландами и Австрией. При этом команда Дидье Дешама забила два гола в трех матчах.

Встреча между Францией и Бельгией пройдет 1 июля на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе.