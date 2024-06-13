Мбаппе рассказал, что игроки сборной Франции доверяют Упамекано

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что думает о защитнике команды Дайо Упамекано. Он отметил, что игроки поддерживают француза в непростой для него период.

«Мы помним, как хорошо он выступил на чемпионате мира — 2022. Он никогда не подводит команду, мы его ценим и доверяем», — цитирует нападающего Ouest France.

17 июня сборная Франции сыграет с Австрией в первом туре группового турнира Евро-2024.

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