0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Команды
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 01:09

Мбаппе рассказал, каким должен быть капитан сборной Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, каким должен быть идеальный капитан команды. Форвард был назначен новым капитаном «трехцветных».

«Хороший капитан — это человек, сосредоточенный на команде, объединяющий вокруг себя игроков и способный вести за собой. Первая неделя в новой роли прошла хорошо, меня поздравляло много людей. Я хочу быть открытм для других и давать другим игрокам возможность выражать себя. Да, я говорил с Гризманном на тему капитанства. Он был разочарован, что не получил повязку, и я его понимаю. У меня была бы такая же реакция. Он самый важный игрок эпохи Дешама. Мы вместе будем двигаться к победам», — приводит Foot National слова Мбаппе.

В пятницу, 24 марта, Франция сыграет с Нидерландами, а в понедельник, 27 марта, встретится с Ирландией.

Килиан Мбаппе (сборная Франции). Дешам отдал капитанскую повязку Мбаппе и довел до истерики Гризманна. К чему приведет новый скандал в сборной Франции?
Килиан Мбаппе
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Названа причина срыва боя Усика и Фьюри
Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами
Сын губернатора Усса сбежал из-под домашнего ареста в Милане
Путин постановил учредить медаль «За храбрость»
В СФ ответили на предложение убедить Киев продать новые регионы России
Посольство РФ назвало малодушием реакцию Кирби на награждение пилотов Су-27
Популярное видео
Почему провалилась сборная? / Нужно ли убирать Черчесова? / Чего добивается Зарема?
Позор для России, праздник для Дании / Копенгаген гуляет после разгрома команды Черчесова
Дания сокрушила Россию, и команда Черчесова с позором покинула Евро / Live с Александром Гришиным
Россия — Финляндия: есть победа на Евро! / С такой игрой стоит бояться Дании?
Дмитрий Губерниев — про скандал с Ольгой Бузовой: «Это была не постановка»
Окончательная заявка Черчесова / Что ждать от России на Евро?
Александр Головин: Мбаппе — лучший в мире / Челси — супертоп / Фаворит Евро — это...
Антон Заболотный: Это в СМИ я деревянный / Нужно больше хейта / Возвращение в ЦСКА
Черчесов — о жеребьевке и минусах календаря на Евро
Дюков — о задачах сборной и контракте Черчесова
Черчесов объяснил, почему сыграл с Бельгией в атакующий футбол
Акинфеев в сборную не возвращается, Головин не сыграет с Бельгией
Черчесов: «Не говорил с Акинфеевым! Не надо вводить людей в заблуждение»
«Есть шанс показать, что это лучшая сборная»
Головин: «Выиграть Евро? После ЧМ все возможно»
Дзюба изображает Черышева
Останкинская башня в цветах флага России
Сборная и фанаты вместе празднуют выход на Евро-2020
Россия — на Евро-2020! Как Кипр болел за наших
Кудряшов: «России важно стать первой в группе»
Гильерме: «Теперь хотим обыграть Кипр»
Комличенко: «Сказал Дзюбе, что он — машина»
Дзюба: «Гимн России круче гимна Лиги чемпионов»
Леонид Федун: о сборной России
Игроки сборной Ротмечают победу исландскими хлопками
Россия — Шотландия. Атмосфера перед матчем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ди Майо стал самым возрастным игроком, дебютировавшим на международном уровне в Европе

Кейн — о рекордном голе за сборную Англии: «Это волшебный момент»