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Сегодня, 03:49

Мбаппе сам попросил замену в матче с Португалией: «Сказал тренеру, что больше не могу»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что сам попросил главного тренера команды Дидье Дешама заменить его в перерыве после первого тайма дополнительного времени матча 1/4 финала Евро-2024 против Португалии (0:0, пенальти — 5:3).

«Да, я сам попросил замену. После основного времени мы с тренером обсуждали это и договорились, что я попробую провести хотя бы половину дополнительного времени. После этого я сказал Дешаму, что больше не могу, что слишком устал. Он согласился меня заменить», — приводит L'Equipe слова Мбаппе.

В полуфинале Евро-2024 Франция сыграет против Испании. Матч состоится во вторник, 9 июля и начнется в 22.00 (мск).

Килиан Мбаппе
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу
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