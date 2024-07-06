Мбаппе сам попросил замену в матче с Португалией: «Сказал тренеру, что больше не могу»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что сам попросил главного тренера команды Дидье Дешама заменить его в перерыве после первого тайма дополнительного времени матча 1/4 финала Евро-2024 против Португалии (0:0, пенальти — 5:3).

«Да, я сам попросил замену. После основного времени мы с тренером обсуждали это и договорились, что я попробую провести хотя бы половину дополнительного времени. После этого я сказал Дешаму, что больше не могу, что слишком устал. Он согласился меня заменить», — приводит L'Equipe слова Мбаппе.

В полуфинале Евро-2024 Франция сыграет против Испании. Матч состоится во вторник, 9 июля и начнется в 22.00 (мск).