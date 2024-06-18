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Сегодня, 00:52

Мбаппе сломал нос и перенесет операцию в больнице Дюссельдорфа

Евгений Козинов
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, получивший травму носа после столкновения с австрийцем Кевином Дансо в матче Евро-2024, получил перелом носа.

Как сообщает французское издание L'Equipe, 25-летнему французу, который является капитаном сборной Франции, в ближайшее время будет сделана операция в университетской больнице Дюссельдорфа. Форвард уже был доставлен в клинику на машине скорой помощи.

В следующем матче Франция 21 июня сыграет с Нидерландами, Австрия в этот же день встретится с Польшей.

Футболисты сборной Франции празднуют гол в&nbsp;ворота Австрии. Спорный старт Франции на Евро: победили благодаря автоголу и, кажется, потеряли Мбаппе
Килиан Мбаппе
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