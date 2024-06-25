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Сегодня, 15:50

Мбаппе выйдет в стартовом составе в матче против сборной Польши

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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе появится в стартовом составе национальной команды на матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 против поляков. Об этом сообщает издание RMC Sport.

Мбаппе получил перелом носа в первом туре группового турнира Евро-2024 с Австрией (1:0). По этой причине он пропустил игру второго круга с Нидерландами (0:0). Ранее сообщалось, что 25-летний форвард получил разрешение выступать на чемпионате Европы в черной маске.

Франция после двух матчей занимает второе место (4) в турнирной таблице группы D, уступая Нидерландам по дополнительным показателям. Австрийцы расположились на третьей строчке (3), поляки — четвертые (0).

Матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 состоится во вторник, 25 июня. Начало игры — в 19.00 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Антуан Гризманн&nbsp;&mdash; Петр Зелиньски. Франция — Польша: онлайн-трансляция матча Евро-2024

Килиан Мбаппе
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
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