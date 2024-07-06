Мбаппе заявил, что Меньян напугал Феликса в серии пенальти в игре Португалия — Франция

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о важности голкипера команды Мика Меньяна, который играл в воротах во время серии пенальти в матче 1/4 финала Евро-2024 с Португалией (0:0, пенальти — 3:5).

«Мика пугает. Точно не могу объяснить, но, когда Феликс ударил в штангу, он понимал, что вратарь смог бы достать его удар», — цитирует Мбаппе Le Parisien.

Нападающий сборной Португалии Жоау Феликс не смог забить в серии пенальти, попав в штангу.