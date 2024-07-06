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Сегодня, 12:52

Мбаппе заявил, что Меньян напугал Феликса в серии пенальти в игре Португалия — Франция

Виктория Кравченко
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о важности голкипера команды Мика Меньяна, который играл в воротах во время серии пенальти в матче 1/4 финала Евро-2024 с Португалией (0:0, пенальти — 3:5).

«Мика пугает. Точно не могу объяснить, но, когда Феликс ударил в штангу, он понимал, что вратарь смог бы достать его удар», — цитирует Мбаппе Le Parisien.

Нападающий сборной Португалии Жоау Феликс не смог забить в серии пенальти, попав в штангу.

В полуфинале Евро-2024 Франция сыграет против Испании. Матч пройдет во вторник, 9 июля, и начнется в 22.00 (мск).

Килиан Мбаппе
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу
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