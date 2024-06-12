Мбаппе заявил о намерении выиграть Евро-2024 в роли капитана сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от начала чемпионата Европы-2024.

«Я действительно хочу выиграть Евро. Этот турнир будет первым для меня в качестве капитана сборной, поэтому для меня это очень важно», — приводит слова Мбаппе Football on TNT Sports.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В турнире примут участие 24 национальные сборные.

Сборная Франции на групповой стадии чемпионата Европы сыграет против Польши, Австрии и Нидерландов. Первый матч команда Дидье Дешама проведет 17 июня с австрийцами в Дюссельдорфе.