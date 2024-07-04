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Сегодня, 15:03

Мейра признался, что его удивили слезы Роналду после нереализованного пенальти

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра прокомментировал эмоции нападающего национальной команды Криштиану Роналду в матче против Словении (0:0, пенальти 3:0) в 1/8 финала Евро-2024.

В дополнительное время 39-летний капитан сборной Португалии не реализовал пенальти. После этого Роналду заплакал в перерыве между экстра-таймами.

«Конечно, я был удивлен эмоциям Роналду после нереализованного пенальти, расстроен, потому что он отдает всего себя на поле всегда, он хочет забить как можно больше голов. Но он не забил пенальти, хотя это был очень важный момент для нас. Да, это было разочарование для него самого, но мы гордимся Роналду, нашим капитаном», — цитирует Мейру ТАСС.

Сборная Португалии в 1/4 финала чемпионата Европы сыграет с Францией. Матч состоится 5 июля в Гамбурге и начнется в 22.00 мск.

Источник: ТАСС
Криштиану Роналду
Фернанду Мейра
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
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