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Сегодня, 16:03

Мейра: «Сборной Португалии нужно быть агрессивной в матче со Словенией»

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Бывший игрок сборной Португалии Фернанду Мейра высказал мнение об игре национальной команды на Евро-2024.

«Я все-таки с позитивом подхожу к плей-офф, потому что мы выиграли группу, это очень важно, — приводит ТАСС слова Мейры. — Конечно, ты можешь это сделать, показывая хорошую игру. Последний матч, безусловно, был нехорошим для нас, было много ротации, но сохраняли качество. Сейчас мы должны сконцентрироваться на ближайшем матче плей-офф».

Португальцы вышли в плей-офф с первого места в группе, победив Чехию (2:1) и Турцию (3:0), а также уступив Грузии (0:2) в заключительном туре.

«Я думаю, что в 1/8 финала со словенцами наша команда является фаворитом. Но Словения была в непростой группе, у них есть квалифицированные футболисты, они глубоко играют в обороне, поэтому создание моментов впереди может быть затруднительным. Сборной Португалии нужно быть агрессивной и показывать стабильность в обороне, не так, как было в прошлом матче с Грузией. Но если мы соберемся, покажем талант, агрессивность в атаке, то у Словении не будет шансов», — добавил Мейра.

Матч 1/8 финала чемпионата Европы Португалия — Словения пройдет 1 июля.

Источник: ТАСС
Фернанду Мейра
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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