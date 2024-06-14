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Сегодня, 18:19

Мейра считает, что Криштиану Роналду остается лидером сборной Португалии

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Участник чемпионата мира 2006 года в составе сборной Португалии Фернанду Мейра заявил, что нападающий Криштиану Роналду остается лидером команды.

«У меня высокие ожидания от чемпионата Европы. Сборная Португалии — фантастическая команда, очень много хороших игроков, топ-команда из Европы. У нас есть Криштиану Роналду, который остается в хороших кондициях как нападающий. Я считаю, что он все еще может помочь команде во многом. Португалия — один из фаворитов на выход в финал. Я думаю, что Роналду будет играть. Не верю, что он будет играть все время, но это особенный футболист, забивает, дает качество, это наш капитан, мотивирует команду, определенно очень важный игрок для нас. Тренер решит, когда он будет играть, все будет зависеть от соперника», — сказал Мейра ТАСС.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. В декабре 2022 года он перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Источник: ТАСС
Криштиану Роналду
Фернанду Мейра
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
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