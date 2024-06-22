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Чемпионат Европы

Сегодня, 14:27

Мейра считает, что Роналду забьет шесть мячей на чемпионате Европы

Виктория Кравченко
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Участник чемпионата мира 2006 года в составе сборной Португалии Фернанду Мейра заявил, что форвард Криштиану Роналду остается фантастическим футболистом.

«Я думаю, что Роналду хорошо сыграл в первом матче на чемпионате Европы. Когда он на поле, все футболисты увеличивают внимание, так как он опасен с мячом, это касается не только голов. Роналду — фантастический футболист. Я позитивно оцениваю его перспективы на чемпионате Европы. Ожидаю, что он забьет шесть мячей на этом турнире», — цитирует Мейра ТАСС.

Сборная Португалии обыграла команду Чехии со счетом 2:1 в матче первого тура группового турнира чемпионата Европы, Роналду провел на поле всю игру. Он стал первым футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах Европы.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля.

Источник: https://tass.ru/sport/21170425
Евро-2024
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