Мейра считает, что Роналду забьет шесть мячей на чемпионате Европы

Участник чемпионата мира 2006 года в составе сборной Португалии Фернанду Мейра заявил, что форвард Криштиану Роналду остается фантастическим футболистом.

«Я думаю, что Роналду хорошо сыграл в первом матче на чемпионате Европы. Когда он на поле, все футболисты увеличивают внимание, так как он опасен с мячом, это касается не только голов. Роналду — фантастический футболист. Я позитивно оцениваю его перспективы на чемпионате Европы. Ожидаю, что он забьет шесть мячей на этом турнире», — цитирует Мейра ТАСС.

Сборная Португалии обыграла команду Чехии со счетом 2:1 в матче первого тура группового турнира чемпионата Европы, Роналду провел на поле всю игру. Он стал первым футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах Европы.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля.