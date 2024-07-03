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Сегодня, 23:16

МИД Турции назвал неприемлемым расследование после жеста Демирала на Евро-2024

Руслан Минаев
Мерих Демирал.
Фото Reuters
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Министерство иностранных дел (МИД) Турции прокомментировало реакцию УЕФА и властей Германии на жест защитника национальной команды Мериха Демирала после победы над Австрией (2:1) в 1/8 финала Евро-2024.

«Неприемлемо, что УЕФА начал дисциплинарное расследование в отношении нашего футболиста Мериха Демирала после вчерашнего футбольного матча между нашей сборной и сборной Австрии по футболу в рамках Чемпионата Европы по футболу 2024 года», — цитирует РИА «Новости Спорт» заявление МИДа Турции.

Также в МИД Турции заявили, что осуждают политически мотивированную реакцию на использование исторического и культурного символа, когда тот не был направлен против кого-либо.

3 июля сообщалось, что УЕФА может наказать Демирала за показанный жест.

Сборная Турции впервые с 2008 года преодолела барьер группового этапа на чемпионате Европы. В четвертьфинале турнира в Германии команда Винченцо Монтеллы сыграет против Нидерландов. Встреча состоится 6 июля в Берлине и начнется в 22:00 по московскому времени.

Источник: РИА
Евро-2024
Сборная Турции по футболу
УЕФА
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