Баллак: «Австрия атаковала буквально каждую минуту — претензий быть не может»

Экс-полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак прокомментировал победу Турции над Австрией (2:1) в матче 1/8 финала Евро-2024.

«Особенно успешно сборная Турции провела первый тайм. Во втором игра пошла медленнее, но, конечно же, энергозатраты были велики. Австрия и вправду атаковала буквально каждую минуту — претензий быть не может», — цитирует пресс-служба УЕФА Баллака.

В 1/4 финала Турция сыграет со сборной Нидерландов. Матч пройдет 6 июля в Берлине и начнется в 22.00 по московскому времени.