Баллак: «Это была по-настоящему убедительная игра сборной Германии с первой и до последней минуты»

Экс-полузащитник состав сборной Германии Михаэль Баллак прокомментировал победу немецкой команды над Шотландией (5:1) в первом матче Евро-2024.

«Выдающееся начало! Теперь время все правильно разложить по полочкам. Но при этом ничто не мешает быть счастливыми и продолжать двигаться вперед. Сегодня была по-настоящему убедительная игра с первой и до последней минуты», — цитирует пресс-служба УЕФА Баллака.

В следующем матче группы А Германия 19 июня сыграет с Венгрией, Шотландия в этот же день встретится со Швейцарией.