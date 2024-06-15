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Сегодня, 05:02

Баллак: «Это была по-настоящему убедительная игра сборной Германии с первой и до последней минуты»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник состав сборной Германии Михаэль Баллак прокомментировал победу немецкой команды над Шотландией (5:1) в первом матче Евро-2024.

«Выдающееся начало! Теперь время все правильно разложить по полочкам. Но при этом ничто не мешает быть счастливыми и продолжать двигаться вперед. Сегодня была по-настоящему убедительная игра с первой и до последней минуты», — цитирует пресс-служба УЕФА Баллака.

В следующем матче группы А Германия 19 июня сыграет с Венгрией, Шотландия в этот же день встретится со Швейцарией.

Сборная Германии обыграла Шотландию со&nbsp;счетом 5:1. Нагельсманн починил немецкую машину, Кроос стал ее мотором. Германия разгромила Шотландию в день открытия Евро-2024
Источник: https://ru.uefa.com/euro2024/match/2036161--germany-vs-scotland/
Михаэль Баллак
Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
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