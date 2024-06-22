Михаил Ашветия рассказал, чего ждет от матча между Грузией и сборной Чехии

Бывший нападающий сборной Грузии Михаил Ашветия рассказал, чего ждет от матча между грузинской национальной командой и сборной Чехии.

«Грузины хорошо провели матч с турками. Чехия — очень дисциплинированная команда, которая хорошо выходит из обороны в атаку. Грузию ждет тяжелая игра, но на чемпионате Европы слабых команд не бывает. Надеюсь, что Грузия добьется успеха и порадует болельщиков.

Хвича в первой игре немного волновался, поэтому у него не все получилось. Думаю, в матче с чехами он будет более уверенным и даст результат. У Грузии хороший потенциал в атаке. Мы будем играть в атаку, нам нечего терять. В любом случае Грузия выполнила свою задачу, вышла на чемпионат Европы. Но сейчас Грузия будет играть только на победу", — цитирует Ашветия Metaratings.ru

Во втором туре чемпионата Европы команда Грузии в субботу, 22 июня сыграет с Чехией. Матч пройдет в Гамбурге.