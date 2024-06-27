Микаутадзе повторил достижение Понедельника, Стоичкова и Бэйла

Нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе отметился забитым мячом в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024 против Португалии (2:0).

23-летний футболист реализовал пенальти на 57-й минуте встречи. Как сообщает Opta, Микаутадзе стал четвертым игроком в истории, забившим в каждом из первых трех матчей своей сборной на Евро. Ранее это удавалось Виктору Понедельнику (сборная СССР), Христо Стоичкову (сборная Болгарии) и Гарету Бэйлу (сборная Уэльса).

Грузия набрала 4 очка и заняла третье место в группе F. Команда в своем дебютном чемпионате Европы вышла в плей-офф и в 1/8 финала сыграет против Испании.