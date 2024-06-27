Микаутадзе забил гол в каждом матче группового турнира Евро — это девятый случай в истории

Нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе оказался причастен ко всем четырем голам своей команды на Евро-2024. Форвард «Метца» отметился тремя голами (с игры — Турции, с пенальти — Чехии и Португалии) и результативной передачей на Хвичу Кварацхелию.

23-летний нападающий повторил рекорд турнира, отличившись в каждом из матчей группового турнира.

На нынешнем турнире подобное не удалось больше никому, три года назад результативную серию выдал Криштиану Роналду, в 2016-м — Гарет Бэйл. Вечное достижение удерживает Мишель Платини. В 1984 году француз вывел свою команду в полуфинал, записав на свой счет два хет-трика и единственный мяч во встрече с датчанами.

Все футболисты, забившие в каждом матче группового турнира Евро