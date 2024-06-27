Сегодня, 08:58
Нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе оказался причастен ко всем четырем голам своей команды на Евро-2024. Форвард «Метца» отметился тремя голами (с игры — Турции, с пенальти — Чехии и Португалии) и результативной передачей на Хвичу Кварацхелию.
23-летний нападающий повторил рекорд турнира, отличившись в каждом из матчей группового турнира.
На нынешнем турнире подобное не удалось больше никому, три года назад результативную серию выдал Криштиану Роналду, в 2016-м — Гарет Бэйл. Вечное достижение удерживает Мишель Платини. В 1984 году француз вывел свою команду в полуфинал, записав на свой счет два хет-трика и единственный мяч во встрече с датчанами.
Все футболисты, забившие в каждом матче группового турнира Евро
|
Турнир
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
1984
|
Мишель Платини
|
Франция
|
Дания — 1:0 (1), Бельгия — 5:0 (3), Югославия — 3:2 (3)
|
7
|
1996
|
Алан Ширер
|
Англия
|
Швейцария — 1:1 (1), Шотландия — 2:0 (1), Голландия — 4:1 (2)
|
4
|
1996
|
Христо Стоичков
|
Болгария
|
Испания — 1:1 (1), Румыния — 1:0 (1), Франция — 1:3 (1)
|
3
|
2000
|
Саво Милошевич
|
Югославия
|
Словения — 3:3 (2), Норвегия — 1:0 (1), Испания — 3:4 (1)
|
4
|
2004
|
Руд ван Нистелрой
|
Голландия
|
Германия — 1:1 (1), Чехия — 2:3 (1), Латвия — 3:0 (2)
|
4
|
2004
|
Милан Барош
|
Чехия
|
Латвия — 2:1 (1), Голландия — 3:2 (1), Германия — 2:1 (1)
|
3
|
2016
|
Гарет Бэйл
|
Уэльс
|
Словакия — 2:1 (1), Англия -1:2 (1), Россия — 3:0 (1)
|
3
|
2020
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
Венгрия — 3:0 (2), Германия — 2:4 (1), Франция — 2:2 (2)
|
5
|
2024
|
Жорж Микаутадзе
|
Грузия
|
Турция — 1:3 (1), Чехия — 1:1 (1), Португалия — 2:0 (1)
|
3