Оярсабаль — перед матчем с Германией: «Если всегда отдаешься на 100 процентов, то винить тебя в итоге не в чем»

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль перед матчем 1/4 финала Евро-2024 против Германии отметил, что рад быть на крупном турнире.

«Для каждого, кто был призван в сборную, находиться здесь — это большая честь. Сейчас многие находятся в отпуске и отдыхают, но они с удовольствием махнулись бы с нами местами. Футбол — это постоянное стремление делать все лучше, чем ты делал что-то до этого. Даже если на тренировке подойти к игроку и спросить его мнение об эпизоде, который произошел пару минут назад, то он ответит, что и здесь хотел бы сделать все лучше. Ты постоянно учишься. Но если всегда отдаешься на 100 процентов, то винить тебя в итоге не в чем», — цитирует пресс-служба УЕФА Оярсабаля.

Матч 1/4 финала Евро-2024 между Германией и Испанией состоится в пятницу, 5 июля, в Штутгарте. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.