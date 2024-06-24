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Сегодня, 13:15

Миладинович — о выступлении Сербии на Евро-2024: «Сербам надо задавать вопросы тренеру»

Алина Савинова
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Сербский защитник «Тобола» Иван Миладинович поделился впечатлениями от Евро-2024 в Германии и выступлении сборной Сербии на турнире.

«Не согласен с тем, что Евро получается скучным, мне нравится футбол, который показывают в Германии. Единственное, немного переживаю, потому что Сербия не показывает тот уровень игры, который должны. Почему так получается? Ответственность за это должен брать на себя тренер. У него действительно очень сильный подбор футболистов. Но на поле что-то идет не так. Соответственно, все вопросы к нему. Может, это связано с мотивацией, может, с тактикой или атмосферой в команде», — приводит «РБ Спорт» слова Миладиновича.

В групповом турнире Евро-2024 сборная Сербии уступила Англии (0:1) и сыграла вничью со Словенией (1:1). 25 июня сербы встретятся с национальной командой Дании. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Иван Миладинович
Футбол
Евро-2024
Сборная Сербии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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