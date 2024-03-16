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Чемпионат Европы

16 марта, 10:32

Сербский защитник Гайич — о Евро-2024: «Сейчас сфокусирован на мартовских сборах»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник ЦСКА и сборной Сербии Милан Гайич в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной поездке на чемпионат Европы 2024 года в составе национальной команды.

Напомним, что 28-летний игрок попал в итоговый список сборной Сербии на мартовский сбор.

«Попадание на Евро? Еще есть время до лета. Сейчас я сфокусирован на мартовских сборах в национальной команде, на двух товарищеских играх. Потом будут матчи за ЦСКА. Поэтому посмотрим, как будут развиваться события», — сказал Гайич «СЭ».

Гайич в этом сезоне провел 27 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Милан Гайич
Сборная Сербии по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
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