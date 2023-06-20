Минасян заявил, что состав сборной Армении не уступает Уэльсу

Бывший главный тренер сборной Армении Вардан Минасян поделился впечатлениями от выступления национальной команды Армении в матчах отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года против сборной Уэльса.

«Результат — это всегда хорошо, но под этим результатом есть в том числе и качественная игра, и это самое главное. Нынешний состав сборной Армении очень хорош, игроки по стилю подходят друг другу. Значит, команда способна решать какие-то задачи. Победа над «Уэльсом» не была очевидной, однако по игре сборная Армении не уступает. По крайней мере не должна. Результат неслучайный, потому что по игре мы были лучше. Если сравнивать между собой сборную 2011 года и эту, я скажу, что у них много общего. Они похожи по возрасту и стилю. Та команда играла быстро и комбинационно. Это поколение также», — приводит слова Минасяна Metaratings.ru.

16 июня сборная Армении в гостях обыграла сорную Уэльса со счетом 4:2, а 19 июня дома обыграла команду Латвии со счетом 2:1.

Сборная Армении поднялась на 2-ю строчку группы D с 6 очками. Латвия занимает пятое место в группе.