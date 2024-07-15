Божович: «Чемпионат Европы-2024 не был зрелищным. Дальше будет хуже»

Черногорский тренер Миодраг Божович в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от Евро-2024.

«Чемпионат Европы-2024 не был зрелищным. Дальше будет хуже. В мире все меньше и меньше талантливых футболистов. Неизвестно, когда в России появится свой Ламин Ямаль. Трудно даже представить. Испания всегда славилась молодыми талантами. А в России из молодых так ярко заиграл только Андрей Аршавин», — сказал Божович «СЭ».

Испания в четвертый раз стала чемпионом Европы — это рекорд среди всех европейских команд. Ранее испанцы побеждали в 1964, 2008 и 2012 годах.