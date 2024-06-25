Богосавац: «Верю в победу Сербии над Данией и думаю, что Митрович забьет гол»

Сербский футболист «Ахмата» Мирослав Богосавац поделился ожиданиями от матча третьего тура группового турнира Евро-2024, в котором сборная Сербии сыграет с Данией.

«Я верю в победу нашей сборной. Нам нужна победа, и мы это сделаем! У нашей сборной много хороших игроков, но одним из лидеров является Александр Митрович. У него были моменты, он не мог реализовать. Я думаю, что Митрович забьет в ворота Дании», — приводит слова Богосаваца Metaratings.ru.

Сборная Дании и Сербии сыграют 25 июня. Матч начнется в 22:00 по московскому времени. После двух туров Дания занимает второе место в группе С с двумя очками, а Сербия с одним баллом замыкает таблицу группы.