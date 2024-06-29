Ромащенко: «Матчи в группах на Евро-2024 были прекрасными»

Бывший тренер сборной России Мирослав Ромащенко поделился впечатлениями о групповой стадии чемпионата Европы-2024.

«Групповой турнир Евро был абсолютно не скучный и вполне ожидаемый. Если исходить из практики предыдущих форумов, оглядываться назад, то ведь всегда было, что есть команды, которые «вкатываются», постепенно набирают форму, а есть те, кто практически на одном дыхании идет всю дистанцию. Матчи в группах, на мой взгляд, были прекрасными, за ними было интересно наблюдать и с точки зрения болельщика, и с точки зрения тренера. Много тенденций, много моментов интересных, думаю, так и будет продолжаться и в плей-офф.

Если посмотреть на те команды, которые вышли в плей-офф, то получается по-разному. Каждый по-своему, но свои притязания и намерения они подтвердили. Хотя бы потому, что мы видим их на следующем этапе. Кто-то был стабильнее, ярче, кто-то играл не так ярко, но свои задачи все решили», — цитирует «РБ Спорт» Ромащенко.