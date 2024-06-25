Мишкич рассказал, что думает об игре сборной Хорватии против Италии на Евро-2024

Хорватский футболист «Урала» Даниэль Мишкич поделился мнением об игре сборной Хорватии против Италии на групповом турнире чемпионата Европы-2024.

«Я после матча долго спать не мог, на нервах был. Во втором матче подряд мы пропускаем в конце игры. У меня ужасные эмоции сейчас. В Хорватии игра никому не понравилась: было преимущество во владении мячом, но без опасных ударов. Люди после ничьей с Италией писали, чтобы Модрич завершил карьеру в сборной, а Далич подал в отставку, но Модрич очень многое значит для нашей сборной, он плакал после игры», — цитирует Мишкича Metaratings.ru.

Сборная Хорватии проиграла Испании (0:3), а также сыграла вничью с Албанией (2:2) и Италией (1:1). В матче с албанцами хорваты пропустили на пятой добавленной ко второму тайму минуте, а в игре с итальянцами — на восьмой.