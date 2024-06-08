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Сегодня, 10:03

Митрофанов заявил, что не поедет на Евро-2024

Виктория Кравченко
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что не поедет на Евро-2024. Президент РФС Александр Дюков также не будет присутствовать на турнире.

«Тоже говорил, что не поеду на Евро. Туда имело смысл ехать не ради матчей, а ради переговоров и, предварительно, к финалу.

Но, во-первых, коллеги из УЕФА будут заняты организационными вопросами, а мы будем заняты подготовкой к Суперкубку. И нам не до них, и им не до нас. Поэтому я не планирую ехать на Евро", — цитирует Митрофанова Sport24.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Источник: https://sport24.ru/football/news-654358-mitrofanov-zayavil-chto-ne-poyedet-na-yevro-2024-kak-i-dyukov
Максим Митрофанов
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