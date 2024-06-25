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Сегодня, 01:47

Модрич: «Я хочу играть в футбол всегда, но это невозможно. Однажды придется объявить о завершении карьеры»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Лука Модрич.
Фото Reuters
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Полузащитник сборной Хорватии и «Реала» Лука Модрич ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

В понедельник, 24 июня хорваты сыграли вничью с Италией (1:1) в матче третьего тура групповой стадии Евро-2024, из-за этого шансы команды на выход в плей-офф турнира стали ниже.

Для попадания в 1/8 финала сборной Хорватии нужно, чтобы совпали сразу несколько событий в других группах.

«Я хочу играть в футбол всегда, но мы понимаем, что это невозможно. Однажды мне придется объявить о завершении карьеры, но я не знаю, когда это произойдет. Сейчас не время обсуждать это», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Модрича.

Контракт Модрича с «Реалом» действует до конца июня 2024 года, однако испанские СМИ сообщали, что футболист близок к заключению нового соглашения сроком на один год.

Лука Модрич
Евро-2024
Сборная Хорватии по футболу
ФК Реал
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