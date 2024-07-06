Модрич продолжает быть самым возрастным бомбардиром Евро-2024

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич продолжает быть самым возрастным бомбардиром. На момент участия в последнем матче на Евро-2024 игроку было 38 лет и 288 дней.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду занимает шестое место в истории, уступая помимо бывшего партнера по «Реалу» Ивице Вастичу, Горану Пандеву, Золтану Геро и Гарету Маколи.

Самые возрастные авторы голов в истории чемпионатов Европы: