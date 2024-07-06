Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 09:48

Модрич продолжает быть самым возрастным бомбардиром Евро-2024

Кирилл Бурдаков
Статистик
Telegram Дзен

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич продолжает быть самым возрастным бомбардиром. На момент участия в последнем матче на Евро-2024 игроку было 38 лет и 288 дней.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду занимает шестое место в истории, уступая помимо бывшего партнера по «Реалу» Ивице Вастичу, Горану Пандеву, Золтану Геро и Гарету Маколи.

Самые возрастные авторы голов в истории чемпионатов Европы:

Дата

Игрок

Команда

Матч

Возраст

24.06.2024

Лука Модрич

Хорватия

Италия — 1:1

38 лет 288 дней

12.06.2008

Ивица Вастич

Австрия

Польша — 1:1

38 лет 256 дней

13.06.2021

Горан Пандев

Северная Македония

Австрия — 1:3

37 лет 322 дня

22.06.2016

Золтан Геро

Венгрия

Португалия — 3:3

37 лет 61 день

16.06.2016

Гарет Маколи

Северная Ирландия

Украина — 2:0

36 лет 194 дня

23.06.2021

Криштиану Роналду

Португалия

Франция — 2:2

36 лет 138 дней

25.06.2024

Роберт Левандовски

Польша

Франция — 1:1

35 лет 308 дней

11.06.2012

Андрей Шевченко

Украина

Швеция — 2:1

35 лет 255 дней

16.06.2012

Георгиос Карагунис

Греция

Россия — 1:0

35 лет 102 дня

15.06.2008

Ян Коллер

Чехия

Турция — 2:3

35 лет 77 дней
Криштиану Роналду
Лука Модрич
Евро-2024
0
Читайте также
УЕФА отстранил игрока Турции Демирала на два матча за жест на Евро-2024
Касаткина объяснила, почему не выступит на Олимпиаде-2024
Ставки по ипотеке выросли до 23%
Ставка на Соболева, нехватка левого полузащитника и очень быстрые отборы. Как теперь выглядит «Спартак» при Деяне Станковиче
В Вилючинске обрушился фасад здания «Почты России»
В Херсонской области рассказали о лесных пожарах из-за атак ВСУ
Популярное видео
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Титов — о Ямале: «Он уже большой футболист. Но в Испании сумасшедшая конкуренция»

В Турции считают, что наказание Демирала от УЕФА станет дополнительной мотивацией против Нидерландов