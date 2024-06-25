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Сегодня, 00:44

Модрич — о ничьей Хорватии и Италии: «Футбол иногда бывает жестоким»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Италии (1:1).

«Я не знаю, что сказать. Футбол иногда бывает жестоким. Мы не заслужили этот пропущенный гол. Мы не сомневались в болельщиках, знали, что они всегда с нами, спасибо им. Нам жаль, что нам не удалось победить для выхода в плей-офф», — приводит слова Модрича официальный сайт УЕФА.

На 90+8-й минуте форвард Маттиа Дзакканьи принес Италии ничью.

Команда Лучано Спаллетти набрала 4 очка и вместе с Испанией (9) напрямую вышла в плей-офф Евро-2024. Хорватия набрала 2 очка и заняла третье место в группе B.

Лука Модрич
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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