Модрич сравнялся с Роналду по числу чемпионатов Европы

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич принял участие в пятом чемпионате Европы в карьере.

38-летний футболист вышел в стартовом составе сборной Хорватии на матч против Испании в первом туре группового турнира Евро-2024.

Модрич сравнялся с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду по числу чемпионатов Европы. 39-летний португалец может 18 июня снова стать единоличным лидером — 18 июня сборная Португалии сыграет с Чехией. Евро-2024 может стать для Роналду шестым чемпионатом Европы.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Испания — Хорватия.