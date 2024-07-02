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Сегодня, 15:42

Монтелла не удивился первому месту Австрии в группе с Нидерландами и Францией на Евро-2024

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Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла назвал сильные стороны национальной команды Австрии перед матчем 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

«Первое место Австрии в группе D? Это была сбалансированная группа с близкими по уровню оппонентами, так что любая сборная из трех могла оказаться в лидерах. Для меня такой результат австрийцев точно не стал сюрпризом.

Австрия очень интенсивна, довольно агрессивна в переходах. Это команда с физическим превосходством. У нас отсутствуют две значимые фигуры, но мы заполним эти места разными способами. Мы пережили сложные моменты на поле и вне его, и мы сделаем все, что в наших силах», — приводит слова Монтеллы пресс-служба УЕФА.

Игра между Австрией и Турцией состоится во вторник, 2 июля, на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге и начнется в 22.00 по московскому времени.

Винченцо Монтелла
Футбол
Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Турции по футболу
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