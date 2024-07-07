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Сегодня, 09:35

Монтелла заявил, что Турция входит в пятерку лучших сборных Европы

Виктория Кравченко
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Тренер сборной Турции Винченцо Монтелла прокомментировал выступление команды на чемпионате Европы-2024. Он считает, что из-за особенной игры команды фанаты из всех нейтральных стран прониклись симпатией к сборной.

«Болельщики из всех нейтральных стран начали испытывать к нам симпатию из-за нашей игровой индивидуальности. Нам необходимо это отстаивать. Мы должны гордиться собой. Мы могли бы добиться большего, мы были очень близки к победе, но, к сожалению, таков футбол. Я считаю, что сборная Турции входит в пятерку лучших сборных Европы», — цитирует слова Монтеллы Marca.

Турецкая сборная завершила выступление на турнире, проиграв Нидерландам (1:2) в 1/4 финала.

Винченцо Монтелла
Евро-2024
Сборная Турции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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