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Сегодня, 20:02

Мората догнал Ширера и Гризманна. Выше только великие

Кирилл Бурдаков
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Нападающий сборной Испании Альваро Мората забил свой седьмой гол на чемпионатах Европы.

31-летний испанец открыл счет в матче против сборной Хорватии в первом туре группового турнира Евро-2024.

Испанский форвард, по три раза отличавшийся в 2016 и 2021 годах, догнал в списке лучших снайперов турнира с англичанином Аланом Ширером и французом Антуаном Гризманном. Больше за всю историю забили только Мишель Платини (девять мячей за один турнир!) и Криштиану Роналду, который вполне может обновить рекорд в ближайшее время

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов Европы:

Игрок

Страна

Чемпионаты Европы

Матчи

Голы

Криштиану Роналду

Португалия

2004 — 2, 2008 — 1, 2012 — 3, 2016 — 3, 2020 — 5

25

14

Мишель Платини

Франция

1984 — 9

5

9

Алан Ширер

Англия

1996 -5, 2000 — 2

9

7

Антуан Гризманн

Франция

2016 — 6, 2020 — 1

11

7

Альваро Мората

Испания

2016 — 3, 2020 — 3, 2024 — 1

11

7

Руд ван Нистелрой

Голландия

2004 — 4, 2008 — 2

8

6

Патрик Клайверт

Голландия

1996 — 1, 2000 — 5

9

6

Уэйн Руни

Англия

2004 — 4, 2008 — 1, 2016 — 1

10

6

Ромелу Лукаку

Бельгия

2016 — 2, 2021 — 4

10

6

Тьерри Анри

Франция

2000 — 3, 2004 — 2, 2008 — 1

11

6

Златан Ибрагимович

Швеция

2004 — 2, 2008 — 2, 2012 — 2

13

6

Нуну Гомеш

Португалия

2000 — 4, 2004 — 1, 2008 — 1

14

6

Алан Ширер
Альваро Мората
Антуан Гризманн
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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