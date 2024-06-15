Мората догнал Ширера и Гризманна. Выше только великие

Нападающий сборной Испании Альваро Мората забил свой седьмой гол на чемпионатах Европы.

31-летний испанец открыл счет в матче против сборной Хорватии в первом туре группового турнира Евро-2024.

Испанский форвард, по три раза отличавшийся в 2016 и 2021 годах, догнал в списке лучших снайперов турнира с англичанином Аланом Ширером и французом Антуаном Гризманном. Больше за всю историю забили только Мишель Платини (девять мячей за один турнир!) и Криштиану Роналду, который вполне может обновить рекорд в ближайшее время

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов Европы: