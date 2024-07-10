Мората получил травму во время празднования выхода сборной Испании в финал Евро-2024

Нападающий сборной Испании Альваро Мората получил повреждение после победы над Францией (2:1) в полуфинале Евро-2024, сообщает Tiempo de Juego.

По информации источника, во время празднования после победы под 31-летнего форварда случайно подкатился сотрудник службы безопасности стадиона, который пытался задержать выбежавшего болельщика. Сообщается, что после столкновения Мората поднялся на ноги, но хромал.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Сборная Испании стала первым финалистом Евро-2024. В решающем матче команда Луиса де ла Фуэнте сыграет с победителем матча Нидерланды — Англия, которые сыграют 10 июля.

Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.