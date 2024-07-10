Мората получил травму во время празднования выхода сборной Испании в финал Евро-2024

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Нападающий сборной Испании Альваро Мората получил повреждение после победы над Францией (2:1) в полуфинале Евро-2024, сообщает Tiempo de Juego.
По информации источника, во время празднования после победы под 31-летнего форварда случайно подкатился сотрудник службы безопасности стадиона, который пытался задержать выбежавшего болельщика. Сообщается, что после столкновения Мората поднялся на ноги, но хромал.
Сборная Испании стала первым финалистом Евро-2024. В решающем матче команда Луиса де ла Фуэнте сыграет с победителем матча Нидерланды — Англия, которые сыграют 10 июля.
Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.